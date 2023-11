O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Arraial do Cabo

Até o dia 23 de novembro, pessoas de todas as idades terão acesso a uma série de iniciativas gratuitas promovidas pelo Detran RJ, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo. A ação acontece em frente à Prefeitura, das 9h às 16h. As atividades oferecidas incluem serviços como pré-agendamento de identidade (1ª e 2ª via), CPF (1ª e 2ª via), título de eleitor (1ª e 2ª via), habilitação para casamento, termo de união estável, cálculo de rescisão, além de capacitação e muito mais. Além do caráter social da ação, o Detran Mulher visa promover a conscientização e fortalecer a luta contra a violência que muitas mulheres enfrentam diariamente. O Programa Detran Mulher se destaca por proporcionar conhecimento e ferramentas que visam aumentar a segurança e a capacitação das mulheres em suas comunidades.

Cabo Frio

O secretário de Fazenda de Cabo Frio, Carlos Alberto Cardozo de Oliveira, o Bebeto Cardozo, disse que está fechando a folha de novembro e que o 13º salário dos servidores será pago integralmente até o dia 20 de dezembro. Bebeto garantiu também que as 3 mil famílias beneficiadas pela moeda social Itajuru, que recebem R$220,00 por mês, também receberão 13º. A gratificação, de acordo com o secretário, será paga no próximo dia 30/11.

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga (PDT), será o entrevistado do Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM 94,5, desta quinta-feira (23). Mirinho falará sobre o PDT de Búzios e sua passagem pelo governo José Bonifácio, em Cabo Frio.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, inaugura hoje, às 18 horas, o Centro Dia do Idoso em Jaconé. O local, situado na Rua 19 com a 79, atenderá as pessoas da melhor idade, com mais de 60 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, cadastradas nas unidades dos CRAS e CREAS e que sejam moradores de Saquarema com residência comprovada há mais de 5 anos. E amanhã, uma das mais tradicionais áreas de lazer da cidade, a Praça Santo Antonio, ou Praça de Bacaxá, como é popularmente conhecida, será aberta à população após os serviços de readequação, melhorias, modernização, urbanização, paisagismo e instalação de novos mobiliários. A cerimônia de inauguração das obras será nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 18 horas, na área central do distrito de Bacaxá.

São Pedro da Aldeia

O Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a contratação do empréstimo de R$17,5 mi pela prefeitura de São Pedro da Aldeia junto ao Banco do Brasil. A decisão do desembargador Eduardo Moreira da Silva acatou um pedido de liminar em uma ação popular contra a iniciativa do Prefeito Fábio do Pastel, aprovada pela Câmara Municipal. De acordo com ação, o custo da operação pode comprometer as finanças municipais a médio e longo prazo, impactando as obrigações essenciais do município. O prefeito justificou a necessidade do empréstimo, alegando financiamento para um projeto de energia solar, incluindo placas que seriam afixadas sobre tumulos no cemitério municipal, além de investimentos em iluminação pública e pavimentação em diversos bairros.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Júnior Bombeiro anda mais calmo. Depois de uma forte discussão com seu colega vereador Tikinho, Bombeiro teria recebido algumas visitas dos vereadores Alan Rodrigues, Luciano Silva e do presidente da Câmara Marciley Lessa. Durante as conversas que tiveram objetivo de acalmar o nobre edil, teria sido servido chá de camomila, que segundo os mais antigos acalma qualquer um.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, vai realizar o Cadastro Único Volante na Comunidade da Sobara, no distrito de São Vicente. A ação será no dia 25 de novembro, na Escola Municipal Pastor Alcebíades Ferreira de Mendonça, das 09h às 15h. Por meio desse cadastro que a população pode ter acesso a benefícios do governo federal, como o Bolsa Família. Durante a ação os moradores também vão ter acesso a vários serviços gratuitos relacionados à saúde, como aferição de pressão e glicemia, dentista móvel, testagem rápida para doenças, como sífilis e hepatite, além da atualização da caderneta de vacinação das crianças. E, ainda, vão poder cuidar do visual, com a presença de manicure, barbeiro e trancista. Para as crianças a diversão será garantida com os brinquedos infláveis. Lembrando que para se inscrever no CadÚnico a pessoa precisa levar os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência; além da documentação original de todos que moram na casa e se tiver crianças ou adolescentes levar também a declaração escolar.