O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

Búzios

Fogo no porquinho em Búzios ou melhor, na Câmara de Búzios. Os vereadores Aurélio Barros, Niltinho de Beloca e Gugu de Nair, querem derrubar o presidente da Câmara Rafael Aguiar. Segundo informações, o “caldeirão” da política tá fervendo nos corredores da Câmara.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Fazenda de São Pedro da Aldeia estará de plantão no próximo sábado, das nove da manhã a uma da tarde, para emissão das guias de pagamento do IPTU 2023 e também para negociação de dívidas do imposto.

O objetivo é facilitar o atendimento aos moradores e também aos veranistas que possuem residência na cidade e estão em São Pedro da Aldeia somente no fim de semana. O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terão 10% de desconto, até o dia 28 de fevereiro, e 5% de desconto para pagamentos até 31 de março. O contribuinte deve emitir as guias no portal da Secretaria ou através do assistente virtual da prefeitura, o Pedrinho. O atendimento no setor do IPTU durante a semana continua na sede da prefeitura das nove da manhã às quatro e meia da tarde.

Cabo Frio

O procurador Bruno de Almeida Ferraz, intimou o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, o procurador do município e os secretários de obras e de Meio Ambiente para uma reunião às cinco da tarde, para celebrar o acordo de demolição dos quiosques da Praia das Conchas e da Cabana do Pescador. O procurador convocou, também, os representantes dos onze quiosque e da Cabana do Pescador, além do superintendente da Secretaria do patrimônio da União no Estado e da advogado Cláudio José Silva da Advocacia Geral da União. Bruno de Almeida Ferraz lembra que após contato informal com a procuradoria do município informando o intreresse do prefeito em um acordo extrajudicial para demolição dos quiosques, pretende debater um TAC que inclua a demolição de todos os quiosques em situação irregular e a recuperação ambiental da área.

Iguaba Grande

O fim de semana vai ser radical em Iguaba Grande. A cidade vai receber a segunda edição do Adventure Day. Os apaixonados por adrenalida poderao saltar de um Bungee Jump de 45 metros ou descer de uma Tirolesa de170 metros. A estrutura será montada no estacionamento ao lado do Posto do BPRv. As atividades serão gratuitas e estarão disponíveis para os moradores por ordem de chegada. A programação terá início às nove da manhã e serão distribuídos 80 vouchers por dia para cada atração, sendo divididos 40 para a parte da manhã e 40 o período da tarde.

O instrutor da Rio Radical, Luiz Fernando, diz que o salto do Bungee Jump equivale a se jogar de um prédio de 15 andares preso apenas por um cabo elástico amarrado nos pés ou na cintura. Ele lembra que a pessoa deve ter entre 45 e 115 e é proibido para hipertensos e cardíacos.

Araruama

Os cartórios do primeiro ofício de Cabo Frio e de Araruama enstão entre os trinta e três cartórios de Registro Civil e de Notas do Estado aptos a emitir a Carteira Nacional de Habilitação sem necessidade de agendamento prévio. Esses cartórios também estão habilitados para a emissão da segunda via da carteira de identidade. Para ser atendido, basta o usuário apresnetar ao cartório a carteira de identidade original, CPF e comprovante de residência além do comprovante de pagamento do DUDA no Bradesco. Os cartórios, no entnto, estão autorizados a cobrar uma taxa de conveniência pelo serviço de emissão de CNH, de até R$ 44 Reais e 30 centavos. O convênio entre o DETRAN. e os cartórios é respaldado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio e tem o objetivo de ampliar e agilizar o atendimento aos usuáriose do Estado do Rio.

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira (25), o Creci-RJ está presente na Praia Grande até as 17h, alertando as pessoas sobre os riscos de alugar imóveis sem corretores credenciados. Quem busca alugar um imóvel deve procurar um profissional com inscrição no conselho e registro. Isto garante maior segurança para quem aluga, possibilitando que a parte interessada faça reclamações em caso de problemas no cumprimento dos acordos entre locador e locatário. Caso quem está buscando imóvel se depare com uma pessoa sem Creci ou até mesmo desconfia que possa ser alguém passando um golpe, você pode denunciar ao conselho, através do número 21 99800-4882.