Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia alerta para cuidados com escorpiões durante o verão

Os moradores de São Pedro da Aldeia devem ficar atentos ao aparecimento de escorpiões nesta época do ano. O alerta é feito pela Secretaria Municipal de Saúde devido ao calor e à umidade, característicos do verão, que favorecem a proliferação da espécie. A incidência de chuvas também pode fazer com que os animais fujam dos locais em que estavam escondidos em busca de abrigo seco e alimento.

O setor de Vigilância Ambiental realiza ações de rastreios regularmente, no entanto, é preciso que a população colabore, cuidando de suas casas e terrenos.

A espécie se alimenta principalmente de baratas, moscas, aranhas e outros insetos pequenos. Por esta razão, é importante evitar o acúmulo de lixo e entulhos em casas e quintais, além de manter as lixeiras bem fechadas.