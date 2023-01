Vereadores de Búzios entram na Justiça para derrubar Rafael Aguiar da Presidência da Câmara Municipal

Os Vereadores Aurélio, Barros, Niltinho de Beloca e Gugu de Nair ingressaram em uma ação judicial para cassar a Eleição da Mesa Diretora que elegeu o Vereador Rafael Aguiar como Presidente da Câmara dos Vereadores de Armação dos Búzios, para o biênio de 2023 e 2024.



Na ação judicial, os três vereadores pedem uma liminar para que seja determinada suspensão dos efeitos da eleição para Mesa Diretora da Câmara Municipal realizada em 02/05/2021, afastando a mesa diretora eleita no pleito do exercício do mandato. O trio fundamenta a ação alegando vícios que violam a legalidade da antecipação do pleito que elegeu a mesa Diretora atual e do qual participaram a época.





Com informações do Cabo Frio Em Foco