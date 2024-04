O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

Saquarema

Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos, proprietários dos três cães da raça Pitbull que atacaram a escritora Roseana Murray, na sexta-feira, na Orla de Saquarema, já estão em liberdade. A decisão foi do desembargador Gilmar Augusto Teixeira do Tribunal de Justiça do Rio que aceitou o pedido de Habeas Corpus da defesa. Segundo a decisão, os animais foram apreendidos e por esse motivo não existe perigo em manter os acusados em liberdade.

O desembargador, no entanto, determinou a manutenção da perda temporária da tutela dos animais, além de proibir que eles adquiram outros animais domésticos até o julgamento do mérito do habeas corpus. Roseana Murray, de 73 anos, vítima do ataque, segue internada no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres em São Gonçalo.

Búzios

O prefeito Interino de Búzios, Rafael Aguiar, vai disputar a eleição suplementar marcada para o próximo dia 28 sub-júdice. O Jurídico da Coligação “Coragem para Renovar”, encabeçada por ele, em nota divulgada na noite de ontem, informa que a decisão final do registro de candidatura caberá ao TSE. Os advogados do candidato impugnado informam que ele continuará cumprindo todas as agendas de campanha e garantem que os nomes de Rafael e do vice João Carrilho estarão nas urnas e terão os votos contabilizados. Os advogados da coligação encerram a nota destacando que – abre aspas – as eleições serão decididas no voto popular tendo o povo como soberano na escolha do próximo governante de Búzios – fecha aspas. Rafael foi impugnado por ele ter se filiado ao PL fora do prazo estabelecido por lei que é de seis meses antes da eleição.

Cabo Frio

O deputado federal do PT Lindbergh Farias chamou o ex-vereador e pré-candidato da REDE a prefeitura de Cabo Frio Rafael Peçanha de canalha e o acusou de “receber mesada” e de estar a serviço do deputado bolsonarista e também pré-candidato a prefitura Doutor Serginho. A ira de Lindbergh que ameaçou processar o ex-companheiro petista, foi motivada por uma declaração de Rafael que disse ao site UOL que Lindbergh teve “55 milhões de motivos ou 20% disso” para trocar o apoio a seu nome pelo da prefeita Magdala, em referência ao valor enviado à Cabo Frio pelo Ministério da Saúde. Lindbergh considerou a declaração um ataque desres-peitoso contra a trajetória dele e que mostra que Rafael a quem o deputado se referiu como “esse rapaz” não tem trânsito na esquerda. Dr Serginho, líder do governo Claudio Castro na Assembleia Legislativa , disse que a acusação do petista “não merece nem resposta”.

Araruama

O experiente Júlio Marinho falou para o Jornal de Sábado que passado as filiações para formação das nominatas o clima ficou mais tranquilo. Para o Senador é hora de beijar, abraçar e buscar novos aliados, sem “brigas.” Sabe tudo.

Iguaba Grande

O pré candidato a prefeitura de Iguaba Grande Fabinho Costa chega de Brasília nesta quinta-feira (11). Segundo informações, a viagem foi produtiva para as pastas da Saúde, Esportes e Segurança. O novo chefe de gabinete, Marcelo Costa, também está em Brasília.

São Pedro da Aldeia

O roteiro turístico “Circuito da Aldeia – História e Lazer” foi tema da reunião realizada na quarta-feira (10/04) pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Sebrae Rio, com a presença de empresários do setor em São Pedro da Aldeia. O encontro aconteceu na sede Associação Comercial, Industrial, Turística e Agrícola de São Pedro da Aldeia (ACIASPA/CDL). Estiveram presentes a secretária da pasta, Cláudia Tinoco, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, o diretor de Desenvolvimento Econômico, Sandro Bouth, o consultor do Sebrae, Jarbas Modesto, os analistas Ingrid Castelo e Bruno Fernandes, além de servidores do Turismo aldeense.