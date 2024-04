Prefeito de São Pedro da Aldeia visita instalações do PROFESP

O prefeito Fábio do Pastel visitou, na quarta-feira (10/04), as instalações do Programa Forças no Esporte (PROFESP) a convite da Força Aeronaval. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Marinha do Brasil, por meio da Base Aérea Naval (BAeNSPA) e do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN). O programa beneficia mais de 100 alunos da rede municipal de ensino aldeense.

Após convite do Comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Emerson Gaio Roberto, para um almoço, o prefeito aproveitou a oportunidade para conhecer de perto a base do PROFESP e o trabalho realizado com o objetivo de democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte no município.

Fábio do Pastel conversou com os alunos beneficiados pelo programa, entre eles os estudantes da E. M. Profª Miriam Alves de Macedo Cívico-Militar, localizada no bairro Fluminense. As autoridades também falaram sobre projetos da Marinha do Brasil junto à Prefeitura.

“Essa parceria entre o governo municipal e a Força Aeronaval sempre traz muitos benefícios para a nossa cidade. É um trabalho lindo, que tem gerado muitos frutos. Agradeço ao Almirante e toda sua competente equipe, que sempre nos recebe com muito carinho e dedicação”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.