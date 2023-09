O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 31

Cabo Frio

O governo de Magdala Furtado ressuscitou o pagamento escalonado dos salários. O governo tem justificado a prática com o discurso de que o estatuto do servidor estabelece o prazo até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido para depositar os vencimentos. A nova política tem provocado numa enxurrada de críticas. Ontem o governo informou numa rede social que emitiu a ordem de pagamento do salário de agosto da educação para o banco e que em breve o salário estará na conta. O secretário de Fazenda Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto, culpou a queda de receita e o atraso no repasse dos royalties, mas não divulgou um calendário. ANP ainda não depositou a parcela de agosto. Servidores classificam o ecalonamento de “palhaçada” e questionam o compromisso do governo com a categoria.

Araruama

O município de Araruama foi o que mais criou empregos na Região dos Lagos, no mês de julho. Com 894 postos de trabalho formais de carteira assinada, também foi destaque como uma das cidades que mais gerou empregos no Estado do Rio, perdendo só para a capital. Os números são do GAGED- Cadastro de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho. Parabéns para a prefeita Lívia de Chiquinho.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Júnior Bombeiro, foi entrevistado no Pod Cast Uma Parte está semana e segundo os entrevistadores, Renato Leal, Herbert Ayala e Tarcísio, teria sido record de visualizações. Após o evento, teve coff break e muita pizza. Tá podendo o moço!

Búzios

O período de campanha para eleição do Conselho Tutelar de Búzios será de 1º a 30/09. Os 14 candidatos aprovados na prova de aferição de conhecimentos do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, concorrerão a cinco vagas para formar o Conselho Tutelar do município para o quadriênio 2024/2027. A eleição está marcada para o dia 01/10, das 8h às 17h, em escolas do Centro, Geribá, Manguinhos, Cem Braças, São José e Rasa. Estão aptos a votação, os eleitores que tenham título de eleitor em Búzios.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia será um dos destaques da Bienal do Livro 2023, por meio da história “Chapeuzinho Vermelho Aldeense”, escrita pela professora da rede municipal Cristina Rigueira. O livro infantil reinventa a narrativa da Chapeuzinho Vermelho clássica, com personagens inspirados na família da autora e apresentando elementos e cenários da cultura aldeense. O lançamento será no Pavilhão Verde, estande 20, dia 02 de setembro (sábado), no Rio de Janeiro.

Arraial do Cabo

Vanessa da Mata está confirmada para agitar a 12ª Parada LGBTI+ de Arraial do Cabo neste domingo (3), no Parque Público da Prainha. E não é só ela! Um elenco de quase 30 artistas incríveis também está confirmado, prometendo um evento repleto de estilo e cores vibrantes.