O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 05

Arraial Do Cabo

A temporada de baleias em Arraial do Cabo tem início nesta segunda-feira. Um evento na Pousada Casa da Praia, marcado para às 16 horas, vai marcar o início do período de observação dos gigantes do mar no município. O período de observação das jubartes e baleias-francas vai de junho até agosto. Este é o período de reprodução da espécie, que migra das águas geladas da Antártida para as temperaturas quentes de Abrolhos. No ano passado, centenas desses mamíferos passaram pela costa da cidade. Além das Jubartes, baleias de hábitos oceânicos (que inclui as grandes baleias-azuis), também se reproduzem no litoral brasileiro durante o inverno. A abertura da temporada tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da conservação da vida marinha, além de consolidar a cidade como um destino de observação de baleias.

Araruama

Os vereadores Nelsinho do Som e Thiago Pinheiro foram vistos no ônibus da salineira nesta segunda-feira (05). O Sombra viu quando eles desembarcaram em frente a garagem da empresa. O que será que vieram fazer em terras cabofrienses?

Cabo Frio

Cabo Frio tem um dívida bilionária que soma um R$1,5 bi , sendo R$ 1,2 bi já consolidados e, pelo menos, R$300 milhões ainda não negociadas. A informação é da ex-secretária de Fazenda do município Daniella Mendes. Ela disse em entrevista ao Bom Dia Litoral, que o municí pio paga, mensalmente, R$13 milhões de dívidas, o que corresponde a R$ 160 milhões por ano que deixam de ser aplicados em investimentos. O município, apesar disso, está no CAUC – uma espécie de Serviço de Proteção ao Crédito, impedido de receber repasses. Cabo Frio deve R$ 260 milhões em precatórios, que são as dívidas que são cobradas na Justiça. Daniella Mendes, que assumiu a secretaria de relações institucionais e captação de recursos semana passada, disse que a missão na nova pasta é reduzir essa dívida.

São Pedro da Aldeia

O bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, foi contemplado pelo pacote de obras de infraestrutura. O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, falou sobre as intervenções realizadas. “A Prefeitura Municipal junto à Secretaria de Obras segue com um intenso trabalho no bairro Porto da Aldeia visando proporcionar mais acessibilidade e conforto aos moradores. O nosso objetivo é entregar vias cada vez mais organizadas e seguras”, destacou. A Rua Laércio Francisco da Silva é uma das vias públicas contempladas no pacote de drenagem e pavimentação do Porto da Aldeia. O chão de terra já começou a ser substituído pelo piso intertravado. A previsão é de que o trabalho de pavimentação seja concluído nas próximas semanas.

Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande inaugurou, na última semana, a Unidade de Pronto Atendimento Provisória (UPA), que irá atender aos moradores e visitantes da cidade durante as obras da estrutura principal da Unidade. A composição reúne 39 contêineres, o correspondente a 460 m² de área, e foi construída na Rua Profeta Elias, Estação (ao lado da UPA). Os atendimentos já começaram a ser realizados no novo espaço na sexta-feira (02). O prefeito Vantoil Martins, acompanhado dos secretários, Jales Lins, Paulo Rito, Eron Bezerra, Fábio Costa, Vandeci Junior e também do Controlador Geral Paulo Sérgio e o Preseidente do Previguaba Rogério Maia estiveram presentes na inauguração. Além deles, os vereadores, Alan Rodrigues, Junior Negão, Silvana Grimauth, Luciano Silva, Pastor Mauro e Eliffaz Ramalho também estiveram presentes.

Búzios

A Búzios Sailing Week vai acontecer entre os dias 7 e 10 de junho, no Iate Clube de Búzios, organizado pela CBVela – Confederação Brasileira de Vela, na raia conhecida por ventos de média e forte intensidades, comapoio da Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos e do Iate Clube de Armação dos Búzios. A competição Sailing Week reunirá tradicionais classes e também será um evento teste para a 52ª edição Mundial da Juventude, entre 8 a 16 de dezembro de 2023, em Búzios. Ao todo, o evento receberá cerca de 130 atletas de diversos estados do país. Segundo o Aviso Oficial de Regata, as classes 420, 29er, Snipe, Batera de Búzios, Star, Wingfoil e Dingue irão disputar nove regatas, com três largadas por dia. A única exceção será a categoria 29er, que poderá velejar quatro regatas no dia. Os barcos poderão chegar ao Iate Clube de Armação dos Búzios a partir de 2 de junho e os velejadores deverão guardar as embarcações nas dependências do Iate Clube Armação de Búzios durante todo campeonato. As regatas seguirão as regras definidas pela World Sailing, entidade internacional que rege o desporto náutico de competição à vela.