Prefeitura de Cabo Frio afirma que está recuperando asfalto da cidade

As ações de recapeamento asfáltico realizadas pela Prefeitura de Cabo Frio não param. Desde o mês de novembro do último ano, após conclusão do processo de licitação para a compra de massa asfáltica, a Prefeitura intensificou a operação de recapeamento nas ruas e avenidas do município.

Diariamente, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos atende as demandas da cidade. Não só do pavimento, as ações de melhorias estão sendo executadas de forma contínua, tanto no primeiro distrito como também nos bairros do distrito de Tamoios.

Durante os serviços, são realizadas ações de aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (Cbuq), que apresenta melhor qualidade para recapeamento das ruas.

Desde a primeira semana das ações de recomposição asfáltica, os serviços foram executados em alguns dos locais mais prejudicados da cidade, como a Avenida América Central, em São Cristóvão; Avenida Wilson Mendes, no Jacaré; Rua Poeta Victorino Carriço, no Parque Burle; Rua Geraldo de Abreu, no Jardim Excelsior, entre outras.

No último relatório divulgado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, as máquinas utilizadas para os serviços passaram no mês de março por diversas ruas do Jardim Esperança, como a Bernardino Soares, Lourival Franco de Oliveira, Manoel Silva, Dimas Teixeira, entre outras.

Segundo o relato da secretária da pasta, Tita Calvet, além do Jardim Esperança, no mês de fevereiro as equipes passaram pelo Tangará, Estrada Velha de Búzios, Maria Joaquina, entre outros locais. Ainda de acordo com Tita, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos não medirá esforços para avançar em todos os locais que necessitam dos reparos.

“Os serviços de recapeamento estão avançando por todo o município e estaremos ativos, fazendo a manutenção das vias durante todos os anos do governo. Estamos atendendo toda a cidade e chegaremos em breve em algumas ruas do Jardim Caiçara que sabemos ser um dos bairros com mais problemas na estrutura do pavimento. Podem ter certeza que não vamos parar”, concluiu Tita.