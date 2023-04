O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Arraial do Cabo

Nando Reis, Simone Mendes e o Grupo Pixote são as grandes atrações da festa de 38 anos de emancipação político administrativa de Arraial do Cabo. Serão três dias de shows, de 12 a 14 de maio na Praia dos Anjos. O pagode do grupo Pixote, abre as comemorações de aniversário na sexta-feira, 12 de maio, véspera do aniversário da cidade. A cantora Simone Mendes, que fazia dupla com a irmã Simaria, é a atração do dia do aniversário de Arraial do Cabo. Encerrando a programa, o ex-Titã, Nando Reis se apresenta na Praia Grande no domingo. Os show acontecerm às dez da noite.

Iguaba Grande

O TRE julga amanhã os embargos de declaração do vereador de Iguaba Elifas Ramalho, do PP, que teve o mandato cassado, por fraude a cota de gênero. A desembargadora Alessandra de Araújo Bilac é a relatora do processo. A sessão está marcada para às quiatro da tarde. O TRE reformou a sentença da justiça de Iguaba e além de cassar o mandato de Elifas e anular os votos de todos os candidatos a vereador do PP determinou a retotalização dos votos e tornou a candidata Jaqueline da Silva Hermida, a Tia Jaque, inelegível pelo perÌodo de oito anos. Tia Jaque teve apenas um voto e não apresentou gastos de campanha. Ela disse que desistiu da candidatura por problemas de saúde, mas participou da campanha do candidato adversário Jefinho de Gás. O policial Militar Fabricio Chagas Torquato, de 44 anos, pode assumir a vaga de Elifas na Câmara de Iguaba.

Araruama

Araruama vai ser palco de quinta-feira a domingo, a tradicional Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador da cidade que acontece no Parque de Exposição Agropecuária. A Exposição é a segunda maior do país em número de animais. Esse ano são 190 cavalos da raça Mangalarga Marchador. São 25 expositores dos estados do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. De Araruama temos 8 produtores, sendo que um deles se destaca no cenário nacional. Bruno Greg é hoje o maior criador da raça Mangalarga Marchador. O evento terá ainda exposição de cervejas artesanais e o Festival do Aipim com pratos típicos, a base da raiz. As crianças poderão se divertir com animais como pôneis, carneirinhos, lhamas e porquinhos-da-Ìndia que estarão em exposição na Fazendinha montada dentro do Parque.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, será o entrevistado do programa, “A hora do Prefeito” que vêm sendo realizado pela rádio Litoral FM, nesta terça-feira (25), de abril. Segundo a assessoria, o prefeito vai falar de várias realizações de seu governo nos primeiros anos e do que pode vir para o futuro. O programa começa logo após o Bom Dia Litoral, às 11h.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, foi até suas redes sociais comemorar o sucesso do evento de Motocross, no final de semana. “Pura adrenalina! Assim foi o nosso Campeonato de Motocross e Supercross que aconteceu no final de semana. Se você passou por aqui, diga o que achou. Se perdeu esta etapa, fique ligado que outras virão. Este feedback é importante para que façamos eventos cada vez mais atrativos em nossa cidade”, disse o prefeito.

Cabo Frio

Cerca de mil atletas devem disputar a Meia Maratona da Região dos Lagos que acontece no próximo domingo. A prova, de 21 quilômetros, terá largada em Arraial do Cabo e chegada em Cabo Frio. A chegada será na Praça da Cidadania, no principal cartão-postal da cidade, a Praia do Forte. De acordo com a organização, cerca de 40% dos participantes vem de outras cidades e estados como Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Hayllan Lima, diretor da Seven Eco. diz que a competição também tem inscritos de Brasília, Manaus e Várzea Grande.