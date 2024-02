O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  segunda-feira, dia 26

Saquarema

Saquarema vai ser o palco da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, de 3 a 7 de abril. A temporada, que será aberta em Campo Grande, na próxima semana, vai servir como preparação para as duplas que disputam a corrida olímpica. O modelo lançado pela CBV em 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na divisão principal. A iniciativa torna a disputa ainda mais emocionante e sobe de 28 para 32 o número total de duplas em cada etapa. O Top 16 será formado pelas 13 primeiras duplas do ranking, a dupla campeã do aberto anterior e duas parceiras convidadas. O Circuito terá nove etapas, cinco delas antes dos Jogos Olímpicos. Para definir o campeão, serão computados os oito melhores resultados do ano. Em junho serão conhecidos os representantes do Brasil, nos Jogos de Paris, que tem início em 26 de julho.

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Alexandre Martins, ainda tem esperanças de ser reconduzido ao cargo pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, através de um recurso de agravo regimental contra a decisão monocrática da ministra Isabel Gallotti. Alexandre Martins, em entrevista ao Bom Dia Litoral, voltou a classificar o processo de “aberração” e a afirmar que é inocente. O ex-prefeito também se disse traído pelo ex-aliado e atual prefeito interino Rafael Aguiar e que em caso de eleição suplementar pode apoiar a mulher Daniele Martins ou o vereador Josué Pereira. O processo contra o ex-prefeito foi inciaido depois que R$ 6 mil foram apreendidos no veículo do coordenador da campanha Anderson Neves Machado junto com uma planilha que descriminava quantias destinadas à compra de votos no dia da eleição, com valor unitário de R$ 150 e gasto de R$22 mil.

Cabo Frio

A divulgação pela prefeitura de Cabo Frio, da foto de uma reunião da prefeita, Magdala Furtado, com secretários para atender, segundo a publicação do governo, as reivindicações dos profissionais da Educação, foi classificada pela direção do SEPE, em nota, de tentativa de manipulação da opinião pública. A publicação nas redes sociais do governo da reunião que o sindicato classifica de enganosa, foi considerada uma clara tentativa de encobrir a falta de compromisso e a inércia do governo em resolver os problemas enfrentados pelos profissionais da Educação. O sindicato diz que as escolas municipais estão precárias e com graves problemas estruturais.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins completa hoje mais uma primavera. Segundo informações, o dia está sendo pequeno para tantas comemorações. Pela manhã, um já o esperava no portão de seu condomínio. Puxa, puxa que o homem é camisa 10.

Arraial do Cabo

Neste ano, o tradicional Festival da Lula será organizado e produzido em conjunto pela Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC) e pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Turismo; Governo & Eventos. Neste sentido, a formatação do evento terá o último Festival de Frutos da mar e chopp como modelo de organização e estrutura, priorizando empresários e produção local. A partir deste momento, foram abertas as inscrições para expositores que estejam interessados em participar do Festival, que acontecerá entre os dias 28 a 31 de março, na Orla da Praia Grande. O regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis na sede da Secretaria de Turismo (Rua Carlos Aguiar, 13 – Praia dos Anjos). Eventuais dúvidas também poderão ser tiradas na sede da referida Secretaria e/ou através do WhatsApp 22 2622-1949.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Obras, inaugurou nessa sexta-feira, 22, a Orla de Iguabinha. Um espaço lindo de 1.631 metros, que faz um verdadeiro contorno às margens da Laguna de Araruama; com espaço para pedestres e ciclistas.

Além disso, a obra dispõe de 221 vagas para estacionamento, dois decks de 44 metros cada um, para o público apreciar as paisagens, galerias de drenagem e linda iluminação, com poste imperial na orla e luzes de led ao longo da rodovia. Além de promover a saúde preventiva com a prática de atividades físicas; a orla de Iguabinha também vai estimular o turismo no quinto distrito; se tornando um forte atrativo principalmente durante o período de alta temporada na Região dos Lagos.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar uma audiência pública no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, para a prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2023. O evento será realizado na plenária da Câmara Municipal, às 14h, e apresentará os dados referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A prestação de contas será detalhada pela Controladoria-geral e a Secretaria Municipal de Saúde. A audiência é aberta a toda população.