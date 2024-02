São Pedro da Aldeia intensifica ações contra a dengue

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Comissão Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, segue realizando diversas ações de combate ao mosquito aedes aegypti em toda a cidade. Durante a última semana, o carro UBV passou por locais com notificação positiva de dengue.

Houve, ainda, mutirões de verificação e informativos em diversos bairros, bloqueios sanitários, limpeza de canais e córregos, além de ações educativas nas escolas. As atividades no Pronto-socorro Municipal, na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Missão de São Pedro da Aldeia também foram intensificadas.

As rotinas acontecem em conjunto com as Secretarias de Saúde, Governo, Serviços Públicos, Educação e também a administração da UPA, PS e Missão. A próxima ação é o georreferenciamento com a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

A Vigilância Ambiental lembra que entre 75% e 85% dos focos do mosquito estão dentro das residências. Por isso, é fundamental que a população colabore e faça sua parte. Denúncias podem ser encaminhadas para o e-mail vigilanciaemsaudespa@gmail.com.