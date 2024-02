Prefeitura de Búzios promove Dia D de prevenção à dengue em 9 de março

No sábado, dia 9 de março, das 8h às 17h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Clínica da Família Olavo da Costa, em Búzios, estarão oferecendo atendimentos e ações de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. O Dia D de combate à dengue faz parte dos esforços contínuos da Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde, para controlar a proliferação do mosquito e prevenir a transmissão dos vírus da dengue, chikungunya e zika. Diversas estratégias estão sendo implementadas, incluindo visitas domiciliares e ações de bloqueio com carro fumacê em áreas com casos confirmados.

A secretária Municipal de Saúde, Priscilla Gasparetto, ressalta a importância da mobilização da comunidade: “Todos os dias, temos que estar atentos para eliminar os focos do mosquito. Mas, especialmente neste Dia D, contamos com cada um para mobilizar sua família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, todos ao seu redor, da importância de não deixarmos água parada. ”.

Para facilitar o acesso, diversas unidades de saúde estarão abertas, incluindo a Clínica da Família Olavo da Costa e as Unidades Básicas de Saúde em diferentes bairros de Búzios. Os locais disponíveis são:

Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

UBS João Carlos Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro)

UBS Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

UBS Haroldo Francisco Ceravolo (Brava)

UBS Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

UBS Lilson M de Souza (Cem Braça)

UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

UBS Benildo Motta (São José)

UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

Para evitar possíveis focos do Aedes aegypti, é essencial seguir medidas preventivas, como retirar os pratinhos das plantas, manter a caixa d’água bem fechada, lavar bem as vasilhas dos pets, limpar telhas e calhas para evitar acúmulo de água, virar garrafas e potes vazios, e outras práticas de higiene e limpeza do ambiente.