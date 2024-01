O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29

Búzios

A prefeitura de Búzios informou em nota que choveu na cidade na noite de ontem 158 milímetros em apenas duas horas. A segunda-feira está sendo de limpeza das ruas e retirada de árvores e galhos. Até o momento, não há registros de feridos nem de desabrigados. O governo disponibilizou o WhatsApp (22) 9.8145-8666 para as solicitações e reclamações da população. Um levantamento está sendo feito para identificar os pontos mais críticos com prioridade para as solicitações e reclamações da população. São Pedro da Aldeia continua em estado de atenção. A prefeitura confirmou registros de diversos pontos de alagamento na cidade. Além disso, informou que a chuva desalojou seis pessoas, que foram para casa de parentes. De acordo com a Marinha, das nove da noite às duas da madrugada, foram 71,4 milímetros de chuva.

Cabo Frio

A direção do SEPE Lagos deixou a reunião de negociação com a secretária de Educação de Cabo Frio, Rejane Jorge, depois de mais de três meses sem diálogos, nada otimista. O sindicato diz que o governo apresentou pouquíssimas propostas de solução para os dez pontos da pauta discutidos no encontro, um dos proncipais a recomposição salarial a que todos os servidores deveriam ter direito. A secretária informou que ainda não há previsão de que ocorra este ano e o governo deve manter a política de reajuste zero. O Sepe solicitou à secretária uma audiência coma prefeita Magdala Furtado para discutir diretamente com ela os temas que estão emperrados nas mesas de negociação desde o ano passado, antes da assembleia do dia primeiro de fevereiro, quando a categoria pode decretar greve e atrasar o início do ano letivo.

São Pedro da Aldeia

O temporal que caiu neste domingo (28), causou estragos em vários municípios da Região dos Lagos. O município de São Pedro da Aldeia foi um dos mais castigados e que segundo a prefeitura, seis pessoas teriam ficado desalojados. Agora é hora de reconstruir.

Arraial do Cabo

Moradores de Arraial do Cabo reclamam dos apagões neste final de semana. Um abaixo-assinado on-line já conta com mais de trezentas assinaturas exige que a empresa ENEL garanta fornecimento de energia no município sem interrupções. Nota da empresa. A Enel Distribuição Rio informa que, no último fim de semana, ocorreu uma situação atípica no funcionamento de um equipamento da Subestação de Arraial do Cabo. Equipes de plantão foram direcionadas imediatamente para identificar o problema e realizar os reparos necessários. Durante o serviço, parte da carga foi remanejada para isolar o risco. Após a conclusão dos reparos, as manobras foram desfeitas e o circuito, normalizado na noite de ontem (28).

Araruama

O primeiro laboratório de pesquisa científica de borboletas foi inaugurado neste sábado (27) em Araruama. O laboratório funciona no parque Botânico das Asas, um espaço ecológico, que reúne pesquisas científicas e lazer.

Na área, o público encontra diversas espécies de aves silvestres e exóticas como pavões, marrecos e cisnes, além de mamíferos, como porquinhos-da-Índia.

Iguaba Grande

Para toda a família e criançada, a secretaria de Cultura preparou o Carnaval da Família na Praça Edyla Pinheiro, que acontece de sábado (10) até terça-feira (13), a partir de 19h. A festa irá contar com desfile à fantasia infantil, brincadeiras e shows com Jorge Luperce, Allan Quintanilha e Grupo Vem com a Gente.