Inscrições para o Transporte Universitário de Búzios encerram nesta quarta-feira

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Administração, encerra as inscrições para cadastro e recadastro do Transporte Universitário nesta quarta-feira (31). Já o período de análise é do dia 1º a 6 de fevereiro. A publicação do resultado será na quarta-feira (7). Para quem precisar do recurso, o período é da quinta-feira (8) a quarta-feira (14). O resultado final será informado na sexta-feira (16).

O benefício é destinado aos munícipes que possuam renda per capita de até dois (02) salários mínimos nacionais ou renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos.

O candidato deverá realizar a sua inscrição no link: https://aprocesso.com.br/buzios/processo/12, e preencher o formulário de inscrição disponibilizado no referido link, anexando os seguintes documentos:

• Documento de identidade;

• Foto 3×4 ou selfie com fundo branco, sem chapéu ou boné;

• Comprovante de residência atual de Armação dos Búzios, em nome do requerente ou de seu responsável financeiro, sendo admitidos, para tanto faturas de concessionárias públicas, como água, energia elétrica e telefonia, contrato de locação com firma reconhecida em cartório com duas testemunhas;

• Comprovante de manutenção ou de formalização contratual, conforme o caso, através do recibo de pagamento mensal, competência do mês da inscrição ou mês imediatamente anterior, ou da declaração da instituição de ensino carimbada e assinada do respectivo semestre;

• Comprovante de frequência mínima de 75 % (setenta e cinco por cento) nas aulas de todas as matérias da grade curricular com curso na data do cadastramento;

• Endereço de e-mail válido para o recebimento do comprovante da inscrição;

• Declaração de próprio punho de não ser o beneficiário portador de diploma de curso superior;

• Boletim de notas comprovando a não reprovação em 3 (três) ou mais disciplinas;

• Declaração de próprio punho de que possui renda per capita mensal de até 2 (dois) salários mínimos nacionais ou renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos nacionais;

• Quitação eleitoral.

O edital está disponível no Diário Oficial n° 278, dos dias 18 de janeiro a 19 de janeiro de 2024, através do link: https://portal.buzios.rj.gov.br/jornal.php?id=3179