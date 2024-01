Prefeitura de Cabo Frio monta pontos de cadastramento para atender famílias atingidas pela chuva

Devido às fortes chuvas da noite do último domingo (28), a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Assistência Social, montou pontos de cadastramento pela cidade para atendimento às famílias que foram atingidas pela força das águas. Em cerca de uma hora, o temporal atingiu a marca de 106mm, sendo 92.4mm no período de uma hora. O esperado para todo o mês de janeiro é de 130mm.

Todos os nove Centros de Referência em Assistência Social (Cras) do município vão realizar o atendimento às famílias, inclusive nos locais críticos, como o Jardim Esperança, onde o atendimento será no Cras do bairro, que fica localizado na Estrada de Búzios, s/nº, ao lado da Creche E.M. Wanda Mª N. Gonçalves. Para os moradores da região do Manoel Correa, o atendimento também acontece no Cras, que fica na Rua Canadá, nº 156, no Jardim Náutillus. Em Tamoios, o cadastramento está sendo realizado no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, no bairro Santo Antônio.

Além desses locais, as doações podem ser entregues na Rede Solidariedade, situada na Rua Zilá Leite, nº 40ª, que é a antiga Rua Índia, no Jardim Flamboyant. Importante ressaltar que os objetos que forem doados estejam em bom estado e prontos para uso imediato.

As principais necessidades são: colchonetes, roupas limpas em bom estado para uso; lençóis; travesseiros; edredons; toalhas de banho; cesta básica; fraldas descartáveis, higiene pessoal; material de limpeza entre outros.

Chuva causa transtornos por toda cidade

Uma hora foi suficiente para que o fim do domingo transformasse a noite dos cabo-frienses, já que por volta das 22h um intenso e volumoso temporal alagou vários pontos de Cabo Frio.

Durante o temporal, equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, por meio da Superintendência de Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal, estiveram nos locais críticos prestando auxílio à população. Foram registrados pontos de alagamento em diversos bairro. O município segue em “Estado de Atenção” pelas próximas 24h.

Até o momento não há registro de pessoas e famílias desalojadas e desabrigadas.

Comsercaf atua na limpeza da cidade

Desde as primeiras horas da manhã, o efetivo da Comsercaf, autarquia municipal de limpeza urbana, está por toda a cidade eliminando os estragos causados pela chuva.

Uma equipe está no Bairro Monte Carlo, no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, para limpar o Cras e o Posto de Saúde. No mesmo local, estão um caminhão vacol e uma retroescavadeira para desobstruir a entrada do condomínio, onde uma vala será aberta para auxiliar no escoamento da água.

Outros caminhões vacol estão no Peró; no Manoel Corrêa, em Tamoios e no Hospital Municipal Jardim Esperança. Uma equipe realiza a troca de ralos e bueiros na Rua Américo Gomes da Fonseca, também no Jardim Esperança.

Além disso, todas as equipes de todos os setores da Comsercaf estão nas ruas fazendo a limpeza dos bairros.