O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 01

Cabo Frio

A ex-secretária de Fazenda de Cabo Frio, Daniela Mendes, desmentiu o atual titular da pasta, Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto Cardoso, que afirmou, nesta sexta-feira, que o escalonamento de salários não é novidade neste governo e que José Bonifácio pagava a folha da mesma forma. De acordo com a ex-secretária, Bebeto e o governo Magdala Furtado confundem escalonamento com rotina administrativa. “José Bonifácio pagava sempre aposentados e pensionistas primeiro, por volta do dia 24 de cada mês. Após isso Comsercaf. A autarquia sempre fecha a folha antes e tem estrutura menor e independente da prefeitura. Na sequência dos dias pagávamos Educação, Administração e Saúde. Sempre até o último dia útil do mês. Isso não é escalonamento. É a rotina administrativa natural estabelecida pela gestão”, reabete Daniela Mendes. A ex-secretária explica que a prefeitura, quando anuncia escalonamento, admite que não está pagando naquele momento por falta de recursos. A folha da Saúde está sendo paga hoje, dia 1/9, porque hoje entrou na conta do município o recurso dos royalties do petróleo referente à agosto. Inclusive o recurso veio 19,6% a mais do que o mês anterior, comenta a ex-secretária. A prefeitura de Cabo Frio informou, em nota, que finalizou nesta sexta-feira a folha de agosto com o pagamento da Saúde e ressaltou que mesmo com a perda de cerca de R$ 6 milhões em royalties, mês passado, e com o atraso da parcela de agosto, que foi creditado hoje pela Agência Nacional de Petróleo, o pagamento dos servidores foi realizado de forma antecipada antes do quinto dia últil como dertermina a Lei.

Arraial do Cabo

Rola em Arraial do Cabo que o prefeito Marcelo Magno teria rompido com o vereador, Juliano dos Distritos. Na verdade, não a primeira vez que isso acontece. Segundo informações, o moço estaria pescando com “três linhas”, um adágio usado pelos cabista. Traduzindo, ele estava com o ex-prefeito, Andinho e com Marcelo Magno, que exigiu fidelidade. As “preas” está desnorteadas pela cidade.

Búzios

Na Praça Santos Dumont, em Búzios, ninguém tem dúvida que será o casamento do ano. O vereador Dida Gabarito se casa neste sábado (02) com a jovem Bel. Os presentes não param de chegar. Parabéns e felicidades para o casal!

Araruama

A Agência Nacional de Petróleo depositou nas contas dos municípios da Região dos Lagos, nesta sexta-feira, pouco mais de setenta e três milhões e quatrocentos mil reais referentes a parcela dos royalties de agosto, por conta da produção de junho, uma queda de 184,5% no valor total em relação ao mês passado. Araruama registrou a maior perda, já que a cidade em julho recebeu R$ 41 milhões.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia é o município da Região dos Lagos que menos recebe royalties do petróleo e nesta sexta-feira (02), recebeu a menor parcela, R$ 1 milhão e meio. Em julho, a ANP repassou para a cidade pouco mais de seis milhões.

Saquarema

Saquarema foi a cidade que recebeu a maior parcela dos royalties de petróleo, mas teve a maior redução. No mês de julho, o município teria recebido aproximadamente quase Cento e trinta milhões.

Iguaba Grande

A princesinha da Região dos Lagos, Iguaba Grande, recebeu pouca mais de R$ 7 milhões, nesta sexta-feira (02). O prefeito, Vantoil Martins, está preocupado, assim como os outros prefeitos da Região dos Lagos.