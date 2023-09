Secretário de Obras de Cabo Frio supervisiona obras com equipe técnica e realiza reunião com a Defesa Civil

A semana na secretaria de obras foi marcada por reuniões, visitas nos canteiros de obras, supervisão de serviços nas ruas e alinhamento de novas estratégias para melhorar e continuar as atividades da pasta.

Na manhã desta quinta-feira (31) o Secretário de Obras esteve acompanhando os trabalhos da equipe de serviços públicos na Av. Assunção, Centro, próximo a praça Porto Rocha. A ação consiste em trocar a tubulação de ralo, para evitar possíveis alagamentos.

Cagu também recebeu em seu gabinete o Superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio. E essa reunião teve o intuito de acordar e criar um plano de cooperação entre as pastas.

Nesta sexta-feira (01), servidores da Secretaria de Obras e da COMSERCAF estão realizando ações conjuntas pela cidade e as

Equipes da Superintendência de Serviços Públicos e da Ecomix – empresa terceirizada da autarquia – efetuam recolhimento de entulhos, limpeza de bueiros, caixas de passagem e redes. O Secretário de Obras Carlos Augusto Gonçalves (Cagú), o Vice presidente da COMSERCAF Julio Cezar (Bil), Diretor de Serviços Urbanos, Fred, Supervisor da Ecomix, Daniel Gomes e Ademir (Serviços Públicos) estavam presentes no local. logo após essa reunião nas ruas, Magdala Furtado, prefeita de Cabo Frio, solicitou uma atenção especial para com a obra do deck da Praia do Forte. Diante da solicitação, o secretário e sua equipe de engenharia, se reuniram com os técnicos da empresa que executam a obra deste importante cartão-postal.

A produtividade da reunião fez-se com o alinhamento necessário para cumprimento do prazo de conclusão que está previsto para o mês de Novembro, finalizando antes da chegada do verão.