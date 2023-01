O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

Araruama

A Prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, recebeu, hoje, no gabinete o Superintendente do Inea, Sr Luciano Galdino, e sua equipe técnica, onde na ocasião realizou a entrega da autorização ambiental ao município de Araruama para engorda das praias, concedendo material benéfico da dragagem do Canal do Itajurú.

Arraial do Cabo

O posto de saúde de Figueira vai atender todos os distritos, além de oferecer equipamentos de primeira geração, segundo o prefeito Marcelo Magno. A unidade também terá atendimento emergencial 24h.

Cabo Frio

Os quiosqueiros da Praia das Conchas poderão ganhar uma praça de alimentação na área em frente ao estacionamento após a demolição dos quiosques. A proposta foi apresentada pelo prefeito José Bonifácio, durante reunião ontem, e aceita pelo procurador da República Bruno de Almeida Ferraz, pelo Advogado Geral da União e quiosqueiros. Uma nova reunião foi marcada para a próxima semana para discutir o projeto, estilo Rio Orla, e também para definir o prazo para demolição dos quiosques. O MPF chegou a propor a demolição que que vai atingir 150 trabalhadores até primeiro de maio. O prefeito argumentou que o prazo é inviável e que a retirada de entulhos de um quiosque levou uma semana. A Cabana do Pescador será mantida, desde que o imóvel não seja utilizado para fins comerciais. O procurador lembrou que a setença de demolição é anterior aos tombamentos municipal e estadual.

Búzios

Os vereadores Aurélio Barros, Gugu de Naír e Niltinho de Beloca assinaram os projetos que permitiram a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Búzios, que os três parlamentares estão contestando na justiça. Os projetos que modificaram a Lei Orgânica e o Regimento Interno para viabilizar a reeleição de Rafael Aguiar também receberam as assinaturas de Lorran Gomes da Silveira, Josué Pereira, Victor Santos e do próprio Rafael Aguiar e foram aprovados por unanimidade, depois da análise da Comissão de Constituição e Justiça presidida pelo vereador Aurélio Barros.

O advogado Davi Figueiredo assina a ação na Justiça que pede a anulação da eleiçãao da Mesa Diretora. O principal argumento dele é que as mudanças na lei orgânica e no regimento interno, propostas em projeto conjuntos apresen- tados por Aurélio, Gugu e Niltinho são inconstitucionais e ferem os princípios da legalidade e da moralidade.

Iguaba Grande

Os fofoqueiros de plantão dão conta de que o vereador Alan Rodrigues viajou para o exterior. Na Câmara Municipal, o que se ouve é que de seus assessores, está com tanta saudade, que anda chorando pelos corredores. Haja coração!