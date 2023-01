Procon de Cabo Frio fiscaliza cobrança de consumação mínima na Praia do Peró

Ao todo, a ação resultou em cinco procedimentos, sendo duas constatações e três intimações. Quatro notificações foram feitas a quiosques e a outra, a um restaurante que, segundo as denúncias, cobrava R$ 400 de consumação mínima.

O Procon de Cabo Frio realizou uma operação, nesta quinta-feira (26), para apurar denúncias de cobrança de consumação mínima por comerciantes na Praia do Peró. A ação nos estabelecimentos da orla também contou com a participação de agentes da equipe de Fiscalização de Posturas.

