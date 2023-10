Residencial Monte Carlo, em Cabo Frio, recebe mais um mutirão de limpeza e ordenamento

O mutirão de limpeza e ordenamento da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) chega ao Residencial Monte Carlo, mais conhecido como “Minha Casa, Minha Vida”, no Grande Jardim Esperança, nesta quarta-feira (3). A força-tarefa vai começar às 7h, com todos os serviços da autarquia. Esse é o segundo mutirão na localidade nessa nova gestão do governo.

Estão previstas atividades de varrição, roçada da grama, capina, pintura de meio-fio, desobstrução de bueiros e substituição de tampas de ralos, recolhimento de entulho, inservíveis e resíduos de construção civil, além de reparo da iluminação pública.

Os mutirões têm sido prioridades dessa gestão para resolver os problemas mais urgentes dos moradores. A intermediação para solicitar o serviço é feita, em sua maioria, por lideranças comunitárias, que são prontamente atendidas.

As ações já passaram pelos bairros Florestinha, Rua Orlando Bragança, mais conhecida como a Rua do DPO, em Tamoios; Boca do Mato, Jacaré; Morubá; Praça dos Quiosques de Vidro, na Praia do Forte; Avenida Wilson Mendes; e Vila do Sol, em Cabo Frio.