Unidades de Saúde de Tamoios e na zona rural de Cabo Frio recebem vistoria e avaliação técnica

Com objetivo de identificar as necessidades estruturais e de equipamentos da rede de atenção básica de Cabo Frio, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, junto com o secretário Bruno Alpacino, visitaram nesta terça-feira (19), unidades de Tamoios e da zona rural.

A visita começou pela UBS de Unamar, seguida do Posto de Atendimento Médico (PAM), em Santo Antônio, e das Estratégias Saúde da Família (ESF) no Angelim, Araçá e Botafogo.

A ação contou também com a presença dos membros do Conselho Municipal de Saúde, que atuam de forma conjunta e integrada com a gestão. Na ocasião, a equipe de engenheiros da Secretaria de Saúde avaliou as intervenções prediais necessárias. Paralelamente, a equipe do almoxarifado realizou um inventário detalhado o patrimônio das unidades de saúde, e identificando equipamentos que precisam ser repostos como mesas, cadeiras, bebedouros entre outros.

“Vamos estar presentes com frequência nas unidades que atendem o público para acompanhar de perto como está o serviço prestado. Queremos assegurar que todas estejam bem equipadas e em condições adequadas para atender às necessidades da população. A partir das avaliações realizadas, serão planejadas e executadas as ações necessárias para melhorar ainda mais o sistema de saúde em Tamoios e na zona rural, proporcionando um atendimento mais eficiente e acolhedor”, afirma o secretário.