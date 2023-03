Obra da Prolagos na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, é alvo de vandalismo

A obra de implantação de rede separativa de esgoto na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, amanheceu vandalizada. Durante a madrugada desta quarta-feira (22), criminosos atearam fogo em tubulações e no banheiro químico dos trabalhadores do local. Esta não é a primeira vez que a construção sofre com uma ação de depredação. Anteriormente, a placa da obra, que explica entre outras informações, o que será realizado na área, engenheiro responsável e tempo de execução, foi quebrada. O caso será registrado na Delegacia de Cabo Frio (126ª DP).

O vandalismo pode impactar no tempo de execução da construção, pois os materiais queimados precisarão ser repostos, impactando mais de 1.400 moradores. “É inaceitável que a ação de uma pessoa ou de um pequeno grupo, prejudique a população do bairro. Esta é uma demanda antiga dos moradores da Praia do Siqueira e o investimento foi antecipado a pedido da Prefeitura do município. Confiamos que as autoridades competentes irão identificar os responsáveis o quanto antes”, pontua o diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas.

Esta é a segunda etapa da obra, onde estão sendo construídos um poço de visita, uma estação elevatória e aproximadamente 300 metros de rede de recalque. Nas ruas do bairro já foram implantados cerca de três quilômetros de rede separativa de esgoto. O novo sistema vai captar exclusivamente o esgotamento sanitário dos imóveis e enviar o material para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), reforçando a proteção ao meio ambiente. A pedido dos moradores,para não descaracterizar a orla, a elevatória será subterrânea.

Antes de iniciar a primeira fase da construção, em julho do ano passado, técnicos da concessionária se reuniram com moradores e pescadores do bairro para apresentar informações sobre a implantação da rede separativa de esgoto nas ruas da localidade. Cerca de 50 pessoas participaram do encontro, que teve como foco ouvir as demandas e tirar dúvidas da população. Na última semana, outra reunião foi realizada com a liderança comunitária da localidade,por meio do programa Afluentes, canal de comunicação e aproximação entre a empresa e a comunidade.

Com o propósito de buscar a universalização do saneamento, a melhoria da qualidade de vida dos moradores e a preservação do meio ambiente, essa iniciativa é parte de uma série de ações da Prolagos, em parceria com a sociedade civil organizada e autoridades municipais e estaduais, na busca de melhorias para a orla da Praia do Siqueira. Ainda para este ano, está previsto o início da obra de modernização da Estação de Tratamento de Esgoto, que será uma das mais avançadas da região e irá operar em nível terciário. O projeto está em fase de aprovação e licenciamento junto aos órgãos ambientais.