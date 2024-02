Vigilância Ambiental de Búzios realiza ação de conscientização contra a dengue

Nesta sexta-feira (02), a Vigilância Ambiental de Búzios realizou uma ação com foco em conscientizar sobre a importância de combater a proliferação do Aedes Aegypt na cidade. Com a chegada da temporada de verão e a frequente ocorrência de chuvas neste período, a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde, reforça a necessidade de cuidados básicos diários que fazem total diferença na manutenção do baixo índice da doença na cidade.

O último Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti (LIRAa), mostra o município de Búzios com índice de BAIXO RISCO com 0,9% de Índice de Infestação Predial (IIP). Essa classificação se deve ao trabalho permanente dos Agentes de Controle de Endemias (A.C.E). A amostragem alcançou 3.405 imóveis da cidade, superando o número programado de visitas.

O LIRAa é a metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde para determinação do Índice de Infestação Predial do mosquito vetor da dengue. Através da amostragem de imóveis do município, é possível realizar de forma ágil um diagnóstico da situação da presença do mosquito na cidade. Essa metodologia também é utilizada para verificar a infestação de Aedes Albopictus, envolvido na transmissão da febre Chikungunya e dengue.

Mesmo diante do resultado de baixo risco faz-se necessário o uso de estratégias para o combate ao vetor e a população tem papel fundamental nessa luta. Medidas simples como cobrir caixas d’agua, evitar deixar água parada em pneus, garrafas e outros recipientes fazem toda a diferença no combate ao vetor que causa doenças graves que podem, inclusive, levar grupos vulneráveis à morte. Outro cuidado importante é em relação às bromélias de jardim, onde frequentemente os agentes de controle encontram focos do mosquito.

Os sintomas mais comuns da dengue costumam ser febre alta (acima de 38°C), dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Em caso de surgimento desses sintomas, a recomendação é procurar o Hospital Municipal Rodolpho Perissé para avaliação médica.