Palácio das Águias, em Cabo Frio, recebe mostra comemorativa “14 anos Encena”

O Laboratório de Atuação Cênica – Ensina Encena, comemora o 14º aniversário com a exposição fotográfica “14 anos Encena”. A mostra, que acontece de 26 de setembro a 14 de outubro, no Palácio das Águias, reúne imagens das peças teatrais produzidas pelo Ensina Encena ao longo da trajetória de mais de uma década.

A exposição traz registro da história do Ensina Encena, desde a fundação em 2009. As fotos mostram o trabalho de mais de uma dezena de fotógrafos profissionais de Cabo Frio, como Marcos Homem, Mari Ricci, Frederico Santa Rosa, Azevê, Kadu Armani, entre outros.

“A mostra vai trabalhar a linha do tempo, da resistência da arte desde o início até os dias atuais. Além disso, vamos trazer fotos que relatam a memória de alguns espetáculos que já fizemos, como fotos da “Mostra de Teatro” (2011), “O Pequeno Príncipe” (2018), também os registros do “Festival Ensina Encena de Improviso” que já chega a 11ª edição.” – conta Fábio Dajô, fundador do Ensina Encena.

Além da exposição fotográfica, o laboratório de atuação cênica também promove uma série de eventos comemorativos, como foi “Festival Ensina Encena de Improviso”, realizado de 8 e 15 de agosto, na Sociedade Musical Santa Helena, no Centro de Cabo Frio. Em dezembro, a cia também realiza o primeiro “Festival de Textos Autorais”, em que os alunos apresentam peças escritas por eles mesmos.

Foto: Festival Ensina Encena de Improviso 2023 / Azevê

O Ensina Encena é um curso livre dedicado à pesquisa e prática das artes cênicas em suas diversas vertentes, tendo como eixo de atuação a região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, com aulas em Búzios e Cabo Frio, para crianças, jovens e adultos.