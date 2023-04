Pavimentação da Avenida de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, é concluída

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia dá continuidade ao pacote de ações que visa melhorias na infraestrutura do município. Na quinta-feira (13/04), a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano finalizou o serviço de pavimentação da Avenida Líbano, no bairro Praia Linda. A via também recebeu intervenções como drenagem, construção de calçada e meio-fio.

Para o serviço de drenagem, que tem como objetivo evitar o acúmulo de água em períodos de chuvas, foram 41m de manilhas de 300mm de diâmetro instaladas. Já na pavimentação, foram 1.600m².

Morador do bairro há 25 anos, Marco Aurélio Cassin se mostra muito satisfeito com as intervenções que foram realizadas em sua rua. “Quero parabenizar o prefeito Fábio do Pastel pelo ótimo trabalho que ele está fazendo aqui no bairro Praia Linda”, comentou.

Mesmo com a conclusão da Avenida Líbano, a Prefeitura continua trabalhando na Praia Linda. As equipes atuam na pavimentação da Rua Lisboa. Para as ações de drenagem, a via recebeu 52m de manilhas de 300mm e 159m de manilhas de 1.500mm para auxiliar no escoamento das águas das chuvas. Na pavimentação, serão 1.190m² utilizando bloco intertravado de concreto.

José Maria Robual da Silva, que mora na Rua Lisboa há três anos, também falou sobre o trabalho. “Nós estamos muito satisfeitos com as obras aqui na Praia Linda, é bom ver que a realidade do bairro está mudando com a gestão do prefeito Fábio do Pastel”, afirmou.