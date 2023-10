Tomou posse a nova Secretária de Fazenda da Prefeitura de Araruama, Dayse Said de Barros

A Prefeitura de Araruama deu posse à nova Secretária de Fazenda do município, Dayse Said de Barros.

A nova secretária é formada em Arquitetura, Urbanismo e Saneamento; e é pós-graduada em Engenharia Sanitária Ambiental, com especialidade em Perícia e Avaliações. Além disso, possui vasta experiência em Planejamento Administrativo, tendo atuado em outras prefeituras da Região.

Dayse Said de Barros chega com a missão de trazer melhorias no atendimento às demandas da Secretaria de Fazenda do município de Araruama.