2ª edição do “Araruama Literária” contará com a presença de renomados escritores e artistas

Um grande evento que envolve educação, cultura e lazer; e que vai promover o estímulo e o gosto pela leitura de crianças, jovens e adultos. É o “Araruama Literária”, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O evento literário, que terá entrada franca, vai acontecer entre os dias 26, 27 e 28 de maio, na Praça Menino João Hélio, das 09 às 22 h e vai contar com a presença de escritores regionais e renomados como Bráulio Bessa, Julio Emílio Braz e shows com Toni Garrido, Ira e Paralamas do Sucesso. A programação é extensa.



A festa literária promete movimentar a economia da cidade e está sendo preparada com todo carinho para a população e turistas.



Veja abaixo, a programação completa: