Reunião é realizada para discutir melhoria na distribuição de água em Búzios

O Prefeito Alexandre Martins participou de uma reunião com o presidente da Prolagos, Pedro Freitas, nesta semana. Entre os temas debatidos estavam melhorias na distribuição de água no município de Búzios e os avanços programados pela prefeitura sobre o programa Esgoto Zero.

O Prefeito Alexandre Martins disse que a reunião foi de suma importância para apontar as necessidades que o município possui quanto ao serviço prestado pela concessionária: “o nosso intuito é resolver o mais breve possível a questão da falta de água em alguns bairros da cidade, pois isso tem gerado um transtorno para a população e nós queremos resolver. O presidente Pedro prontamente se disponibilizou a participar e somar forças entre prefeitura e a concessionária”, disse Alexandre.

O presidente da Prolagos, Pedro Freitas, disse que considera importante que esses encontros aconteçam para alinhar com a prefeitura as melhorias para a população: “Esses encontros são sempre importantes para construirmos juntos estratégias para entregar o melhor para a população. Por isso, alinhamos com a prefeitura que, em complemento as melhorias operacionais realizadas no ano passado, iremos realizar a revisão do sistema de distribuição de água de Búzios, avaliando todas as estações de bombeamento e as pressões e vazões de cada local nas próximas duas semanas”, disse.

Também foi discutido durante a reunião maneiras de tornar a cidade de Búzios um modelo para a Região dos Lagos, avançando no programa “Esgoto Zero” com a aceleração da implantação da rede separativa, e utilizando uma tecnologia inovadora para preservação das lagoas do município, em uma parceria público-privada.

Também participaram da reunião, o secretário do Idoso, Nilton Cesar, e os vereadores Victor Santos, Samuel da Bike e Marcos Clayton.