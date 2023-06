Praia do Peró, em Cabo Frio, está entre as 10 melhores da América Latina

A Praia do Peró está entre as 10 melhores da América Latina. A pré-avaliação foi feita por 25 membros da Rede Proplayas, que trabalharam durante meses para determinar quais são as melhores praias da América Latina. O resultado foi divulgado no Canadá na última quinta-feira (08), Dia Mundial dos Oceanos.

A Proplayas, presente em 17 países, é a maior rede latino-americana de gestão e certificação de praias. A escolha se baseia em métodos científicos que envolvem a qualidade da paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água e turismo sustentável.