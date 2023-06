Pombos comem sorvete em bancada de McDonald’s de Cabo Frio

By

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois pombos se alimentando na bancada de um quiosque de sobremesa de uma rede de fast food, em Cabo Frio.

O vídeo mostra os animais em cima de uma bancada, que se parece com o local onde ocorre a preparação de sorvetes. Os animais estão com parte da cabeça enfiada dentro de um recipiente, se alimentando. Ao lado, há um pote contendo o que parece ser amendoim.

O estabelecimento, que fica no Centro da cidade, foi interditado pela Vigilância Sanitária. O caso repercutiu nas redes sociais e gerou bastante comentários de pessoas indignadas e cobrando fiscalização.

Em nota, o McDonald’s disse que possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, constantemente reforçados, e preza pela saúde e bem-estar de seus consumidores e funcionários.



A Prefeitura informou que a interdição do local pela Vigilância Sanitária ocorreu depois de uma denúncia anônima.

O estabelecimento foi notificado e o quiosque ficará fechado até que sejam feitas as adequações necessárias, conforme as orientações do Centro de Zoonoses para a prevenção e o controle de pragas urbanas. Os fiscais irão ao local na quinta-feira (15) para uma nova inspeção.

A Prefeitura disse ainda “que, nos últimos dois anos, não foram registradas outras denúncias ao Procon Municipal sobre violações do direito do consumidor por parte do mesmo restaurante”.