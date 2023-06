O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, foi a entrevistada nesta terça-feira (13) no quadro “A hora do prefeito (a)” e parou Araruama. Os moradores acompanharam com muita atenção a fala da prefeita que disse que encontrou a prefeitura em miséria. Segundo a própria, quando chegou à prefeitura, o município só tinha três creches e de lá para cá foram treze construídas. Lívia também aproveitou para falar que alguns opositores buscam algo para criticar, mas em meio aos feitos do governo, não conseguem êxito.

Cabo Frio

Cabo Frio ganhou destaque no site do jornal Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, no domingo. A matéria diz que fora do verão, parece que a distância entre cabofrienses e mineiros fica menor, com estradas mais vazias, sem os cansativos engarrafamentos. A reportagem, intitulada “Cabo Frio, fora do verão, se mostra ainda mais turística”, o jornal mineiro destaca que, nessa época do ano, é possível conhecer a vida de quem dirige os barcos que levam a uma série de praias escondidas – e até mais bonitas que a Praia do Forte. A reportagem enumera roteiros que não tem apelo no verão, entre eles, o passeio nas dunas do Peró e a prática do Sandboard, uma espécie de surfe na areia e ainda a trilha do Moro do Vigia na divisa das praias das Conchas e Peró. A matéria também destaca a gastronomia com dicas de restaurantes no Peró, Boulevard Canal e Passagem.

Búzios

Os profissionais da educação de Búzios promovem uma panfletagem de protesto, amanhã, 17 horas, em frente à Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos, seguida de assembleia da categoria na escola. O movimento vai denunciar a política de desvalorização salarial do prefeito Alexandre Martins e também, segundo eles, o descaso com os trabalhadores aposentados. Em março o prefeito concedeu reajuste único de 6% para todo o funcionalismo, de acordo com o sindicato, sem negociar com os servidores ou considerar as perdas salariais acumuladas. De acordo com o sindicato, o reajuste imposto sequer se aproxima de recompor o poder de compra do funcionalismo que amaregaram um congelamento salarial em 2019 e 2020. A educação reivindica mais 10,38% de reajuste para todos os profissionais.

Arraial do Cabo

A obra do novo Pronto-Socorro de Figueira, em Arraial do Cabo, segue avançando. O prédio está sendo construído próximo a praça do distrito e terá instalações modernas. Atualmente, 62% dos trabalhos estão concluídos. O espaço vai contar com toda estrutura e suporte para o atendimento de alta complexidade em pacientes graves. Será uma unidade totalmente informatizada, integrada, sendo possível realizar raios-X, exames laboratoriais, além de uma farmácia completa, todos dentro da unidade. O Pronto-Socorro vai oferecer também uma unidade de internação com leitos para baixa e média complexidade, não precisando mais se deslocar dos distritos para o hospital de Arraial do Cabo ou outros atendimentos mais distantes.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vem avançando em obras no bairro Vinhateiro. Na segunda-feira foi movimentada para os moradores da Rua Amadeu Franciscone de Medeiros. A via está recebendo ajustes na pavimentação e serviços construção de calçada. Ainda no bairro Vinhateiro, as obras de reforma e revitalização da praça do bairro continuam. Ontem as equipes atuaram no plantio de gramas e mudas nos canteiros. A praça do Vinhateiro conta com uma área de 3.129,86 m² e vai receber a instalação de novos bancos, construção de área pet substituição dos brinquedos antigos por novos, canteiros com árvores, academia popular, bicicletário, Quadra de areia e uma área com mesas de jogos. O objetivo da ação é proporcionar um espaço com mais conforto, lazer e qualidade de vida para os moradores.

Iguaba Grande

O final de semana em Iguaba Grande foi de muita festa. Segundo a prefeitura, 70 mil pessoas estiveram presentes nos 4 dias de evento de comemoração dos 28 anos aniversário da princesinha da região. Sorriso Maroto, Melim, Yasmin Santos e Rosa de Saron abrilhantaram as noites iguabenses. O prefeito estava sorrindo à toa. Segundo Vantoil foi a maior festa de aniversário da história da cidade. O prefeito agradeceu a todos da organização, além de PM, Bombeiros e staff. Além disso, os comerciantes ficaram felizes da vida com o grande movimento no comércios locais.