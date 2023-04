Prefeito de Arraial do Cabo recebe líderes evangélicos para tratar evento gospel na cidade

Nesta quarta-feira, dia 19, o Prefeito de Arraial do Cabo, recebeu em seu gabinete a visita de pastores e liderenças evangélicas do município.

O intuito da reunião foi elaborar um planejamento de ações para atender as demandas das igrejas e tratar da realização do nosso evento Gospel.

“Agradeço a presença do Pastor Emerson Ramos da Assembleia de Deus, Pastor Cristiano Sigalas da MPAGEV, Pastor Márcio Souza da Nova Aliança, Pastor Cláudio Bertolli da Igreja Bola de Neve, Pastor Gilmar de Souza da comunidade BETEL Monte alto e Pastor Reginaldo dos Santos da nova aliança, presidente e vice-presidente da associação de pastores de Arraial (COMPEAC). Aguardem que em breve informaremos as datas e atrações. Um grande abraço e fiquem com Deus”, disse o prefeito.