Prefeito de Búzios cria da Unidade de Conservação “Monumento Natural Josefa Braga de Almeida”

By

O Prefeito do Município de Armação dos Búzios, por meio do Decreto N° 2.364, estabeleceu, no dia 28 de dezembro de 2023, a criação da Unidade de Conservação “Monumento Natural Josefa Braga de Almeida”.

Esta Unidade de Conservação de Proteção Integral, situada no bairro de João Fernandes, abrange uma área de 275.949,15 m², visando a preservação de sítios naturais raros e de grande beleza. A delimitação detalhada pode ser consultada no Memorial Descritivo anexo ao Decreto e disponível no portal da prefeitura.

Dentre os objetivos da criação do Monumento Natural Josefa Braga de Almeida, destacam-se a preservação da beleza e funcionalidade ecológica, a realização de pesquisas científicas, o estímulo ao turismo sustentável e a promoção de ações educacionais ambientais.

A gestão da Unidade ficará a cargo da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo, com possibilidade de colaboração com instituições ou entidades de interesse público. O decreto estabelece ainda a necessidade de um Plano de Manejo que regulamente a exploração do subsolo e espaço aéreo, sempre precedida de estudos técnicos e autorização dos órgãos ambientais.

Este importante passo reflete o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, promovendo a harmonia entre a comunidade local e o ecossistema da região.

Para mais informações, consulte o Diário Oficial do Município, Edição N° 269. A Prefeitura de Armação dos Búzios reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e as gerações futuras.