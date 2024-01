Cerca de de 1,3 milhões pessoas circularam por Arraial do Cabo durante o final do ano

By

A Prefeitura de Arraial do Cabo apresentou, hoje (3), um panorama detalhado dos serviços de atendimento realizados entre os dias 29, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com relatórios da Prolagos, cerca de 1,3 milhões pessoas circularam pela cidade nestes dias, mais de 560 mil pessoas a mais que o mesmo período do ano passado.

No Pronto Socorro de Figueira, foram registrados 441 atendimentos durante os 4 dias, enquanto o Hospital de Arraial do Cabo acolheu cerca de 892 pessoas durante o mesmo período. Em pontos estratégicos, como o Contêiner Médico na Praia Grande, foram relatados 30 atendimentos do dia 29 ao dia 31 de dezembro.

Além do foco na saúde, a administração municipal destaca a atuação da Secretaria de Segurança Pública, Posturas e COMTRANS. Nesse intervalo, a central recebeu e tratou 81 denúncias, resultando em intervenções tanto no centro quanto nos distritos da cidade.

As ações preventivas e de fiscalização, em cooperação com diferentes órgãos como SEMUSP, PROEIS, SEMAS e SETUR, concentraram-se na contenção do uso indevido de caixas de som, culminando em 7 ações. Dessas, 4 foram específicas para coibir o uso em locais como Prainha, Praia dos Anjos e Praia Grande, enquanto outras 3 visaram orientar o comércio ambulante irregular.

O trabalho de fiscalização resultou na emissão de 12 notificações, 6 termos de custódia (envolvendo 6 caixas), 1 intimação e 33 termos de apreensão (contendo 5 caixas e 23 fogos de artifício), totalizando 52 registros lavrados durante esse período. A Defesa Civil não registrou incidentes durante os 4 dias de festa.

Já a Secretaria de Serviços Públicos recolheu mais de 400 toneladas de resíduos das ruas e residências durante os 4 dias. Enquanto isso, o IDAC registrou 72,78 toneladas de lixo recolhidas somente nas praias da cidade.

Os números incluem dados do Centro e dos distritos e refletem o comprometimento das autoridades e equipes em manter a ordem e segurança durante as festividades de fim de ano. É importante ressaltar que a cidade atingiu 100% de ocupação hoteleira, além do público flutuante proveniente de cidades vizinhas, alcançando um pico de mais de 400 mil pessoas no dia 31 de dezembro.