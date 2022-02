Prefeitura de Araruama vai inaugurar a nova Escola Bilíngue Municipal Sueli Amaral hoje 

Os investimentos em Educação são prioridade em Araruama. E agora o município vai ganhar mais uma unidade moderna e inovadora.

Nesse sábado, 5, às 17h30, será inaugurada a nova Escola Bilíngue Municipal Sueli Amaral, que fica na Rua Bolívia, ao lado da Praça Menino João Hélio, no centro.

Na unidade educacional serão oferecidas disciplinas em português e o inglês, onde os alunos vão aprender de forma similar a um nativo.

O objetivo é que, ao terminar os estudos, o aluno já saia falando inglês fluentemente.

Com essa habilidade, ele tem um diferencial e vai enriquecer o currículo, o que pode abrir excelentes oportunidades para o mercado de trabalho.

A escola tem capacidade para atender 300 alunos, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

A unidade é ampla, além de possuir os equipamentos mais modernos do mercado.

Ela conta com 12 salas de aula, duas recepções, sala da direção, secretaria, salas de atendimento para orientação pedagógica e educacional, sala de professores, sanitários masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais, 3 lavabos, sala de artes, sala de informática, refeitório com 100 lugares, cozinha, despensa, depósitos, laboratório de ciências, biblioteca e sala de circuito técnico cultural.

Além do ensino de qualidade, a Escola Bilíngue Municipal Sueli Amaral também prioriza a preservação do meio ambiente, já que possui um sistema sustentável com captação de água de chuva e energia solar, o que impacta na economia do município, além de criar entre os alunos a cultura da sustentabilidade e da consciência ecológica.

Durante a inauguração será obrigatório o uso de máscara de proteção. Os moradores também podem acompanhar tudo on-line, já que a entrega da obra também será transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Araruama.