Prefeitura de Saquarema oferece 32 vagas para curso gratuito na área de panificação 

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está ofertando aos moradores mais um curso profissionalizante: o de Auxiliar de Padaria e Confeitaria. Previsto para ser realizado em duas etapas, a primeira no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França e a segunda numa unidade móvel da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, que ficará baseada na Praça do Bem Estar, o curso terá duração de 50 dias.

Ao todo, serão ofertadas 32 vagas para o curso de Auxiliar de Padaria. Destas, 16 serão para o turno da tarde, das 13h às 17h, e outras 16 para o turno da noite, das 18h às 22h, sempre de segunda a sexta-feira. O início das aulas, a serem ministradas presencialmente seguindo o protocolo de segurança aprovado pela Secretaria de Educação, será dia 14 de fevereiro.

As inscrições serão realizadas presencialmente, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello, 25 – São Geraldo, na próxima terça-feira (8), das 13:30h às 20h. O critério de seleção será por ordem de chegada e os candidatos, cuja idade mínima é 16 anos, devem ter concluído o 6º ano do Ensino Fundamental. Para a inscrição, deverão estar munidos de documento de identidade (RG, CNH, certidão de nascimento ou casamento) CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (certificado, diploma, declaração de matrícula ou declaração de conclusão) e de duas fotos 3×4. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp, em contato com o número 22 93300-5250.