Prefeitura de Búzios dá início ao cronograma de convocação dos aprovados no processo seletivo de 2023 da Secretaria de Educação

O processo seletivo de 2023, realizado por intermédio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, entra na etapa de apresentação para recebimento de memorando e entrega de documentos a partir do dia 30 de janeiro.

Os profissionais deverão comparecer à Escola Municipal José Pereira no dia e horário determinado para cada cargo, conforme já divulgado na listagem de classificação.

Na segunda-feira (30), às 9h deverão se apresentar os classificados para os cargos de Supervisão Escolar, professor 30h e Arte. No mesmo dia, a partir das 13h, os profissionais de Educação Física, Orientação Educacional e Inspeção Escolar deverão comparecer à escola indicada.

Na terça-feira (31), na parte da manhã, às 9h, será a vez dos classificados para os cargos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Já no período da tarde, a partir das 13h, será a vez dos profissionais de Espanhol, Inglês, Química, Física e Ciências.

Na quarta-feira (1), os classificados para os cargos de Professor IB3 e Matemática deverão se apresentar às 9h. Durante a tarde, a partir das 13h, quem foi classificado para IB3 e Língua Portuguesa também deverá se apresentar.

A listagem de classificação já está disponível no site da Prefeitura de Búzios, com o dia e horário para o comparecimento de cada um. A Escola Municipal José Pereira fica localizada na rua Itajuru S/N, no bairro Cem Braças. O telefone (22) 2623-4393 está disponível para quem tiver dúvidas.