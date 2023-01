Prefeitura de Cabo Frio dá posse a candidatos da Educação do Concurso Público 2020

A rede municipal de Educação de Cabo Frio ganhou novos servidores nesta quinta-feira (26). No auditório da Escola Municipal Professor Edilson Duarte, a Prefeitura de Cabo Frio deu posse aos candidatos aprovados e habilitados no concurso público de 2020, para a área da Educação.

Após a assinatura do Termo de Posse, os candidatos receberam o encaminhamento para o local de trabalho, com a designação conforme a escolha de cada um, seguindo a ordem classificatória e conforme a disponibilidade da Administração Pública. Os candidatos se apresentarão nas escolas determinadas no dia 1º de fevereiro para o início dos trabalhos.