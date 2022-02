Prefeitura de Búzios realiza capacitação para os Agentes de Controle de Endemias 

A Secretaria de Saúde de Búzios realizou nesta terça-feira (01) uma capacitação para os Agentes de Controle de Endemias, referente ao novo larvicida (Natular). O uso do larvicida é sugerida pela Secretaria de Saúde do Estado, e será utilizado pelo município no controle vetorial do Aedes Aegypti.

O novo larvicida “tem capacidade residual efervescente e atua de forma imediata e prolongada, ocasionando a eliminação do mosquito em seu estado larval”. Ele será utilizado pelos Agentes de Endemias no trabalho de campo, no tratamento de depósitos que contenham água limpa e parada, sendo estes impossibilitados de serem remanejados ou eliminados.

O encontro também teve como proposta, uma palestra com o tema Arboviroses, direcionada aos novos Agentes de Controle de Endemias incluídos na equipe através de processo seletivo. Vale ressaltar que as atividades de controle da dengue serão mais intensivas no mês de fevereiro.

É importante salientar que a responsabilidade no cuidado das residências é dos munícipes, cabendo aos agentes passarem as orientações de controle cabíveis para maior atenção dos mesmos e eliminação de possíveis depósitos que possam ser criadouros do mosquito vetor da Dengue e outras doenças. O tratamento com larvicida acontece em último caso.