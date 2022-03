Cabo Frio inicia aplicação da segunda dose contra a covid-19 em crianças nesta terça-feira 

De acordo com o calendário da campanha contra a covid-19, a partir desta terça-feira (15) Cabo Frio começa a aplicar a segunda dose da vacina em crianças de 5 a 11 anos. A vacinação infantil contra o coronavírus começou no município no dia 18 de janeiro.

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio reitera que o complemento da imunização para as crianças é muito importante para diminuir a circulação do coronavírus, principalmente neste período de volta às aulas presenciais.

“Como reforçamos desde o início da campanha, completar o ciclo vacinal é de extrema importância. A segunda dose aumenta a proteção contra a covid-19 e ajuda a prolongá-la. Para saber se a criança já pode tomar a segunda dose, basta contar oito semanas após a primeira aplicação”, explica a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, Patrícia Freitas.

Quem ainda não recebeu a primeira dose deve se dirigir, o quanto antes, a uma das 23 unidade de saúde que fazem a vacinação contra o coronavírus. Os locais funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. Confira a lista abaixo.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A VACINAÇÃO

No ato da vacinação das crianças de 5 a 11 anos é necessário a presença do responsável ou a apresentação de um termo de consentimento assinado. O responsável da criança deve apresentar o documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e levar a caderneta de vacinação da criança para mostrar ao profissional de saúde.

Quem tem deficiência permanente ou comorbidade deve apresentar ainda cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares.

ONDE VACINAR CRIANÇAS:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº