Prefeitura de Cabo Frio amplia ponto de atendimento do Cartão Dignidade para o Jardim Esperança

Com o objetivo de desafogar os atendimentos para confecção do Cartão Dignidade, a Prefeitura de Cabo Frio criou mais um ponto de cadastramento no Jardim Esperança. Desde segunda-feira (15), os moradores da região podem ser atendidos no Colégio Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo, ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos. Neste ponto, o atendimento vai acontecer de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h, com distribuição de senha.

Nos demais pontos, Central de Atendimento GlobalMob, no Jardim Excelsior; Largo Santo Antônio, Centro; Shopping UnaPark, em Tamoios, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, também com distribuição de senha.

O Cartão Dignidade (Lei nº 2.483/2013) é um programa social da Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com a Auto Viação Salineira, para melhorar a qualidade de vida e a mobilidade da população por todos os bairros. Até o dia 12 de janeiro, foram emitidos 9.229 cartões.

Esse novo local se junta aos outros três já existentes para dar celeridade à aquisição do benefício que possibilita ao cidadão pagar apenas R$ 1,50 pelo transporte público, viabilizado pelo subsídio do município que arca com a maior parte do valor da passagem.

Cadastramento

O morador que desejar fazer o cadastro precisa apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e uma recarga mínima de R$20,00 por meio de débito, dinheiro ou pix. Este valor entra como crédito para a pessoa utilizar como passagem nos Ônibus.

O cartão é recarregável e a recarga pode ser feita nos três pontos de atendimento. A Auto Viação Salineira está providenciando a recarga online, para que a pessoa possa recarregar o cartão remotamente.

Locais de atendimentos

Colégio Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo, na Estrada de Búzios, no Jardim Esperança, ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos

Largo Santo Antônio, 131 – Itajuru, na antiga sede da Secretaria Municipal de Educação;

Central de Atendimento GlobalMob, Avenida Central, 81, no Jardim Excelsior;

Shopping UnaPark -Avenida Independência s/n, lote 16, quadra 15, Unamar, em Tamoios.

