Projeto Defesinha Verão 2024 de Cabo Frio começa com aula de educação ambiental e segurança no mar

A semana começou com muitas atividades para as 120 crianças e adolescentes que participam do Projeto Defesinha, iniciativa da Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança. A segunda-feira (15) começou com o pé na estrada. Isso mesmo! Todos os participantes, incluindo os 30 monitores, foram para a Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, onde aconteceram aulas de educação ambiental e segurança no mar.

O Projeto Defesinha completa hoje uma semana de atividades. A iniciativa conta com a participação de crianças e adolescentes na faixa etária de 04 a 14 anos, do distrito de Tamoios, incluindo vagas destinadas à Apae Cabo Frio – Polo Tamoios. Além de atividades na praia, o projeto inclui gincanas, noções de primeiros socorros e a visitação a espaços como museus, quartéis e áreas de preservação ambiental. O Projeto realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, conta com o apoio do Shopping Park Lagos.

Nesta terça (16), o Projeto Defesinha vai promover atividades na Praia do Balneário, em São Pedro da Aldeia. Lá, os participantes vão assistir a uma palestra sobre primeiros socorros, além de participar de gincana e piquenique.

Já na quarta (17), a atividade será na Ilha do Japonês, com a limpeza do local, com foco na preservação ambiental. Na quinta (18), o Projeto Defesinha vai para o Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz com informações sobre a cultura oceânica e de educação ambiental marinha.

Na próxima semana, na segunda (22), será a vez da Gincana na Praia de Tamoios com competições entre todos os pelotões: Defesinha (4 a 6 anos); Defensores (7 a 10 anos); e Protetores (11 a 14 anos). Na terça (23), a garotada vai passear de Catamarã, no Boulevard Canal. Na quarta (24), será a vez da Recreação no Union Park, parque de diversão que fica ao lado do Terminal Rodoviário Alexis Novellino. E na quinta (25), será a formatura do Projeto Defesinha, com solenidade de entrega dos certificados no Shopping Park Lagos.

“O cronograma do Projeto Defesinha foi elaborado com responsabilidade de atingir o principal objetivo da ação, que é capacitar e conscientizar os alunos da importância da preservação do meio ambiente, da cidadania e da integração social. As atividades estão acontecendo e as crianças adorando. É muito gratificante ver o envolvimento de todos”, destaca o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio.