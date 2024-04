Prefeitura de Cabo Frio convoca aprovados do Concurso Público de 2020 para exame admissional

A Prefeitura de Cabo Frio convoca uma nova leva de aprovados do Concurso Público de 2020 que estavam aguardando o exame médico. O edital de chamamento dos 133 candidatos que concluíram a etapa de documentação já está disponível no site oficial do município, com publicação no Diário Oficial na última quarta-feira (17). Para conferir a lista dos convocados, basta acessar este link.

Essa etapa é fruto da parceria das secretarias de Administração e Saúde. Os selecionados foram divididos em três grupos para garantir uma melhor organização da equipe médica. As vagas abrangem cargos de Docente I, Inspetor de Alunos, Supervisor Escolar, Procurador Jurídico, Coveiro e Guarda Marítimo e Ambiental.

Os agendamentos são para os dias 6 de maio, às 8h; na sala 12, no Posto de Atendimento Médico (PAM), localizado na Rua Governador Valadares, nº 20, em São Cristóvão; e nos dias 8 e 15 de maio, às 13h30, no Hospital Central de Emergência (HCE), na sala de perícia médica.

Os convocados devem comparecer ao exame admissional munidos de documento de identificação com foto, além dos seguintes exames: eletrocardiograma com laudo, hemograma completo e glicemia, RX de tórax PA e perfil com laudo, e videolaringoscopia (apenas para os cargos de Docente I). Conforme o edital, os ônus para realização dos exames médicos serão de responsabilidade do candidato.

O não comparecimento do convocado na data, horário e local, implicará em desclassificação, ficando reservado à Administração Municipal o direito de convocar o próximo candidato, observada a ordem de aprovação e classificação.

“Estamos felizes em dar este importante passo ao convocar os concursados para o exame admissional. Estamos comprometidos em garantir um processo transparente e eficiente, proporcionando aos aprovados a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade”, disse a secretária de Administração, Adriana Almeida, destacando que, após esta etapa, será agendada a posse dos aprovados. Até o momento, 484 pessoas já foram empossadas.

Link: http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/iframe.cfm?pagina=abreDocumento&arquivo=37EB03508A4884