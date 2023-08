Secretário de Obras de Cabo Frio acompanha ação de desobstrução das redes de drenagem e limpeza dos ralos

Na manhã desta segunda-feira (28), o novo secretário de obras e serviços públicos, Cagu, esteve presente em ações nas ruas de Cabo Frio

Recém ocupado o posto de Secretário de Obras, Carlos Augusto, o Cagu, se mostra presente as demandas da população, e esteve presente nas ruas em ações como desobstrução das redes de drenagem e limpeza dos ralos, tanto em Cabo Frio como no Segundo Distrito (Tamoios). Durante a semana, o recente secretário irá acertar o novo cronograma em conjunto com sua equipe.

O aumento das chuvas nos últimos dias, fez aumentar a preocupação da população em relação aos alagamentos nas ruas, porém não se apresentou novos pontos de alagamento nas áreas crônicas já conhecidas por Cabo Frio. Com a previsão de que essa condição climática se estenderá por mais alguns dias, o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Cagu solicitou aos colaboradores que redobrassem o estado de alerta.

Prontamente a Superintendência de Serviços Públicos colocou suas equipes nas ruas para realizar ações pontuais. Contatando com a parceria da Prolagos na sessão do Caminhão Sever jet/Vacol, os servidores estão vistoriando várias ruas do município, tanto na região central como também no segundo distrito, desobstruindo ralos e galerias, prevenindo assim maiores transtornos.