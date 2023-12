Prefeitura de Cabo Frio envia para Câmara Municipal projeto de lei que cria passagem de ônibus a R$ 1,99

Já está na Câmara Municipal de Cabo Frio, desde o dia 8 de dezembro, o Projeto de Lei que cria o Programa “Cartão Diminuindo Distâncias”, que dispõe sobre o subsídio da tarifa do transporte coletivo municipal ainda no ano de 2023. A medida prevê que os cidadãos cabo-frienses pagarão o valor de R$ 1,99 na passagem das linhas municipais.

Para execução do Programa, o Poder Executivo fica autorizado a conceder subsídios financeiros à empresa concessionária do serviço convencional de transporte coletivo de passageiros no valor de R$ 3,01 (três reais e um centavo) sobre o valor da tarifa praticada para os usuários das linhas de ônibus do 1º e do 2º Distritos do Município de Cabo Frio.

Atualmente o subsídio da passagem vale somente para o distrito de Tamoios, na linha do Chavão x Botafogo. A Mensagem nº 41/2023, enviada em regime de urgência, aguarda a votação em plenário.

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, ressalta que se o Projeto de Lei não for votado e aprovado pelo Legislativo nesta semana, antes da virada do ano, não será possível implantar o programa na cidade.

“Ocorre que se o presidente da Câmara Municipal não incluir o projeto de lei na pauta das sessões desta semana, diante do requerimento de urgência solicitado pelo Executivo, a Lei não poderá ser mais votada no ano de 2024, diante da proibição prevista na legislação eleitoral (§10°, do artigo 73 da Lei 9.504/97). Ou seja, mais uma vez quem perde é o povo”, destaca a prefeita Magdala Furtado.