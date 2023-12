Procon Cabo Frio divulga pesquisa de preços de produtos natalinos

Em busca de auxiliar a população cabo-friense na hora das compras de natal, o Procon Cabo Frio realizou uma pesquisa nos principais mercados para auxiliar na comparação de preços. A pesquisa foi realizada em cinco mercados da cidade: Extra, Princesa, Tropical, Supermarket e Atacadão Assaí. De acordo com a sondagem, o Chester da Perdigão foi o produto que apresentou queda mais acentuada de preço. Foram 56% em relação a 2022.

Complementando a cesta natalina, a pesquisa abrangeu pesquisas de produtos como: arroz, farofa pronta, peru (Sadia e Perdigão), chester, tender, azeite extra virgem, leite condensado, pêssego em calda, panetone de frutas, chocottone, pão de rabanada (fab. própria), uva passas, nozes s/ casca e castanha do pará.

O Chester (Perdigão), no Supermercado Supermarket de Cabo Frio é o mais acessível para compor a ceia natalina no valor de R$ 23,99. A Uva Passa e o Leite Condensado também foram encontrados com preços acessíveis, com valores de R$ 21,00 e R$ 5,99, respectivamente.

As maiores quedas de preço em relação a 2022:

Chester (Perdigão) -56%

Uva Passas -44%

Leite Condensado -20%

Tender -16%

Pêssego em Calda -13%

Panetone de Frutas -4%

Peru (Perdigão) -4%

Nozes s/ Casca -3%

O Procon Cabo Frio recomenda que os consumidores façam uma pesquisa de preços antes de realizar as compras de Natal.