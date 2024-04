Prefeitura de Cabo Frio oferece aulas de violão no Horto Municipal, no Portinho

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, está promovendo oficina de música com aula de violão gratuita no Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, localizado no bairro Portinho. O projeto, intitulado “Horto Musical”, tem como objetivo proporcionar atividades musicais ao ar livre, em contato com a natureza, para crianças e jovens de 7 a 18 anos.

O Horto Musical está retomando suas atividades em 2024 e as inscrições já estão abertas para aqueles que desejam participar. Para se inscrever, basta comparecer ao Horto Municipal, entre 8h e 16h, e realizar o cadastro com um documento de identificação oficial.

As oficinas de música são realizadas às terças e quintas-feiras, pelo professor e musicista Júnior Carriço, nos períodos da manhã e tarde, oferecendo uma oportunidade para os participantes explorarem seu talento musical e aprendizado em um ambiente natural. O Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, está situado na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro Portinho.