Prefeitura de Cabo Frio oferece aulas gratuitas de ginástica para Idosos

Idosos interessados em participar de aulas coletivas de ginástica, já podem se inscrever para participar das atividades de forma gratuita. Em uma parceria entre as secretarias municipais da Melhor Idade e Direitos Humanos e Segurança, a Prefeitura de Cabo Frio está oferecendo sessões coletivas na Praça do Canto do Forte e em São Cristóvão, em frente à base da Guarda Civil Municipal, na Rua Governador Valadares, n° 326, São Cristóvão.

As sessões de ginástica na Praça do Canto do Forte acontecem às sextas-feiras, das 8h às 9h. Já as atividades em frente à base da corporação são realizadas às quartas-feiras, também das 8h às 9h. Ao todo, mais de 50 alunos participam das aulas. Os atletas devem ter, no mínimo, 60 anos, pois os exercícios são apropriados para esse público.

Fruto de uma parceria entre a Secretaria da Melhor Idade e Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, as aulas são ministradas pelo Guarda Civil Municipal Joel Marques. Para idosos que queiram ingressar nas turmas, as inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal da Melhor Idade, que fica na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, Braga, ou pelo e-mail: melhoridade@cabofrio.rj.gov.br.