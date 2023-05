Bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, agora tem um Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, inaugurou na manhã desta quarta-feira (17), o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Maria Joaquina. A solenidade de inauguração aconteceu na nova sede, que fica na Rua Alegria, número 25, no bairro Maria Joaquina, distrito de Tamoios. Participaram também da cerimônia, a secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, os vereadores Alexandra Codeço e Davi Souza, além de secretários municipais e autoridades.

O Cras Maria Joaquina agora conta com equipe fixa e completa que vai atender aos moradores dos bairros Montevidéo, Alto da Rasa, Rasa, Vila Verde e Maria Joaquina. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 17 horas. No local, são oferecidos o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Atendimento do Cadastro Único.

Na ocasião, o prefeito de Cabo Frio destacou a importância do Cras para a região, que passa a funcionar em imóvel próprio do município.

“Realizamos o processo de desapropriação para aquisição de imóvel próprio. O bairro Maria Joaquina já chegou a contar com uma equipe volante, que atendia em salas cedidas e alugadas. Agora a região conta com um Cras completo, com sede estruturada e equipe completa para atender à comunidade como ela merece”, afirma o prefeito.

A secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, destacou que a instalação da unidade no bairro foi realizada após estudo diagnóstico.

“Fizemos um levantamento que demonstrou a necessidade de implementar mais um Centro de Referência de Assistência Social no distrito de Tamoios. O Cras Maria Joaquina conta com equipe completa para atendimento aos serviços, programas e benefícios da Assistência Social, dentre eles, o Serviço de Proteção Integral à Família e o Cadastro Único. No antigo modelo, eram realizados 50 atendimentos mensais. Agora, com a unidade completa, a capacidade será para atender 1,000 famílias anualmente”, afirma a secretária.

A solenidade foi encerrada com a apresentação da Oficina Canto do Cras Tamoios, do Serviço de Convivência, realizada pelo facilitador Vitor Porto. O grupo cantou as músicas “Trevo de Quatro Folhas”, da dupla Anavitória, e “Coração de Mãe”, da cantora Aline Barros.